В следующем году оборонные расходы США могут увеличиться на $54 млрд

В проекте бюджета США на 2018 финансовый год предлагается увеличить расходы на оборону на $54 млрд.
Об этом стало известно из проекта бюджета, опубликованного на сайте Белого дома, на который ссылаются мировые СМИю
В проекте бюджета предлагается сделать безопасность американцев "приоритетом номер один".
"В 2018 году расходы на оборону увеличатся на $54 млрд, что компенсируется путем целенаправленных сокращений других программ", - говорится в документе.
В частности, на $1,5 млрд предлагается увеличить расходы, связанные с задержанием и депортацией нелегальных мигрантов.
Кроме того, $1,5 млрд планируется потратить на обеспечение кибербезопасности федеральных компьютерных сетей и критической инфраструктуры.
Напомним, США думают отказаться от безвозмездной военной помощи Украине.