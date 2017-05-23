В следующем году оборонные расходы США могут увеличиться на $54 млрд

Об этом стало известно из проекта бюджета, опубликованного на сайте Белого дома, на который ссылаются мировые СМИю

В проекте бюджета предлагается сделать безопасность американцев "приоритетом номер один".

"В 2018 году расходы на оборону увеличатся на $54 млрд, что компенсируется путем целенаправленных сокращений других программ", - говорится в документе.

В частности, на $1,5 млрд предлагается увеличить расходы, связанные с задержанием и депортацией нелегальных мигрантов.

Кроме того, $1,5 млрд планируется потратить на обеспечение кибербезопасности федеральных компьютерных сетей и критической инфраструктуры.

Напомним, США думают отказаться от безвозмездной военной помощи Украине.