Охрана эвакуировала людей из торгового центра Arndale в Манчестере из-за "мощного взрыва".
Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Reuters, передает УНИАН.
Arndale centre evacuated. #Manchester pic.twitter.com/J67MxlJw6e— Frances Perraudin (@fperraudin) May 23, 2017
По словам свидетелей, прочь от центра бежали десятки людей.
В полиции Манчестера инцидент пока не комментируют.
Напомним, в британском городе Манчестер вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде на городском стадионе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция и очевидцы сообщает о двух взрывах, которые прогремели на концерте, около 22:33 по местному времени (00:33 по Киеву).
По последним данным, в результате трагедии погибли 22 человека, 59 были ранены и травмированы.