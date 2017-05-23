Иракский голубь перевозил в Кувейт наркотики

После пересечения границы птица села на фуру, а затем полетела дальше

Кувейтские таможенники поймали голубя с привязанным рюкзачком, с помощью которого драгдилеры переправляли наркотики из Ирака.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Al Arabiya.

Местные "верещагины" на пограничном пункте Абдали заметили, как голубь пересек границу с Ираком. Подозрения пограничников вызвало то, что птица перемещалась с большим трудом и короткими перелетами. После пересечения границы она села на фуру, а затем полетела дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Налоговики назвали 5 самых хитроумных способов провоза контрабанды в 2016 году

Таможенникам удалось отследить перемещения птицы и поймать крылатого нарушителя на крыше здания, рядом с отделом таможни.

На опубликованных в прессе фото видно, что к спине пернатого наркокурьера был прикреплен мешочек из ткани. В замаскированном под цвет голубя тайнике находилось 178 таблеток наркотического действия. Следователи намерены отыскать владельца голубя и привлечь его к ответственности.

Напомним, в ООН подсчитали, сколько людей в мире.