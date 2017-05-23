Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Иракский голубь перевозил в Кувейт наркотики

Иракский голубь перевозил в Кувейт наркотики

Иракский голубь перевозил в Кувейт наркотики
Фото: alarabiya.net

После пересечения границы птица села на фуру, а затем полетела дальше

23.05.17 178
100

Кувейтские таможенники поймали голубя с привязанным рюкзачком, с помощью которого драгдилеры переправляли наркотики из Ирака.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Al Arabiya.

Местные "верещагины" на пограничном пункте Абдали заметили, как голубь пересек границу с Ираком. Подозрения пограничников вызвало то, что птица перемещалась с большим трудом и короткими перелетами. После пересечения границы она села на фуру, а затем полетела дальше.

Таможенникам удалось отследить перемещения птицы и поймать крылатого нарушителя на крыше здания, рядом с отделом таможни.

На опубликованных в прессе фото видно, что к спине пернатого наркокурьера был прикреплен мешочек из ткани. В замаскированном под цвет голубя тайнике находилось 178 таблеток наркотического действия. Следователи намерены отыскать владельца голубя и привлечь его к ответственности.

Напомним, в ООН подсчитали, сколько людей в мире.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Запорожские зэки напечатали 45 тысяч грн, 3,5 млн рублей и 50 тысяч долларовЛюди думают, что некрасивые ученые более умные и успешные, - исследованиеАмериканская старушка победила Чака Норриса

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 11681
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 5718
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3581
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4347
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 3875
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 4313
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 5497
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 2970
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2011
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 1953
  1. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 3866 / 5468
  2. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 3733 / 4034
  3. Сегодня ночью в четырех областях ожидаются заморозки 3049 / 3326
  4. Прогноз погоды на неделю 2775 / 2897
  5. Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи 2561 / 2827
  6. Воля поднимет тарифы на Интернет с 1 июня 2500 / 2934
  7. Кабмин решил ликвидировать Госсанэпидслужбу 2394 / 2680
  8. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 2313 / 2569
  9. В Одессе случайный свидетель убийства самостоятельно задержал преступника 2070 / 2298
  10. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 2035 / 2171
  1. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 24 / 5468
  2. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 22 / 2171
  3. Кабмин решил ликвидировать Госсанэпидслужбу 15 / 2680
  4. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 13 / 2569
  5. Прогноз погоды на неделю 12 / 2897
  6. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 11 / 4034
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 11 / 5497
  8. Сегодня ночью в четырех областях ожидаются заморозки 10 / 3326
  9. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 9 / 348
  10. Безвиз близко. 11 интересных мест Европы в 30 км от украинской границы 8 / 3459
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.