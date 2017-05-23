В результате теракта в Манчестере пострадали около 120 человек

59 человек доставили в больницу, и еще 60-ти пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте

Общее количество пострадавших в результате взрыва на стадионе в Манчестере составило около 120 человек. Об этом заявил глава британской Северо-Западной службы скорой помощи Дерек Картрайт, сообщает 112 Украина со ссылкой на Manchester Evening News.

На месте теракта работали 60 машин скорой помощи. 59 пострадавших были доставлены в больницу, и около 60 человек получили медицинскую помощь на месте.

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"В общей сложности, наши врачи оказали помощь и забрали в больницы 59 пациентов, и около 60 легкораненым была оказана помощь нашими медиками, но они не поехали в больницу", - сказал он.

Напомним, в британском городе Манчестер вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде на городском стадионе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция и очевидцы сообщает о двух взрывах, которые прогремели на концерте, около 22:33 по местному времени (00:33 по Киеву). В результате трагедии погибли 22 человека.