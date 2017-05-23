Разведка США пока не подтверждает причастность ИГИЛ к теракту в Манчестере

Террористическая группировка берет на себя ответственность за практически любой теракт

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что у Вашингтона нет доказательств причастности террористической организации "Исламское государство" к теракту в Манчестере.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на Reuters.

"Я мог бы упомянуть, что ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере, однако данная группировка берет на себя ответственность за практически любой теракт. У нас нет подтверждения этой святи", — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате теракта в Манчестере пострадали около 120 человек

Напомним, в британском городе Манчестер вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде на городском стадионе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция и очевидцы сообщает о двух взрывах, которые прогремели на концерте, около 22:33 по местному времени (00:33 по Киеву). В результате трагедии погибли 22 человека.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.