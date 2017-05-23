Британская полиция назвала имя подозреваемого в совершении теракта

В совершении теракта в Манчестере в Великобритании подозревается местный житель Салман Абеди. Об этом сообщил глава городской полиции Иан Хопкинс, передает Русская служба BBC.

"Мы подозреваем 22-летнего Салмана Абеди. Однако мы не получили еще подтверждения коронера, так что больше ничего мы по этому поводу не комментируем", - сказал Хопкинс.

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Полиция считает, что Абеди родился в Манчестере, а его семья была родом из Ливии.

Напомним, в британском городе Манчестер вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде на городском стадионе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция и очевидцы сообщает о двух взрывах, которые прогремели на концерте, около 22:33 по местному времени (00:33 по Киеву). В результате трагедии погибли 22 человека.