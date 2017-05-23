ООН: Правительство Беларуси вернулось к широкомасштабным репрессиям

Прошлый раз такая ситуация наблюдалась в 2010 году

В специальном докладе Организации объединенных наций (ООН) по правам человека в Беларуси, подготовленном спецдокладчиком по этой стране Миклошем Харасти, сообщается о политике широкомасштабных репрессий властей против граждан, о новых случаях применения смертной казни и о дискриминации представителей сексуальных меньшинств.

Документ будет представлен 14 июня на сессии Совета ООН по правам человека, передает DW.

"Правительство Беларуси вернулось "к политике широкомасштабных репрессий в отношении граждан, которые осуществляют свои права или отстаивают их", - говорится в сообщении.

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Автор доклада констатирует быстрое и резкое ухудшение общей ситуации с правами человека и выражает обеспокоенность реакцией белорусских властей на протесты против декрета о тунеядстве.

"В марте 2017 года правительство страны осуществляло централизованные репрессии в отношении мирных демонстрантов, правозащитников, политических оппонентов и журналистов, а также иностранных наблюдателей", - говорится в документе.

Харасти отметил, что за время мартовских протестов более 900 человек подверглись различным формам репрессий в связи с участием в акциях протеста.

"Мартовская волна массовых задержаний оказалась самой суровой со времен репрессий, последовавших за выборами в декабре 2010 года", - подчеркнул он.

Констатируется усиление давления властей на белорусские СМИ. В марте были зафиксированы 123 случая нарушения прав журналистов, в том числе задержания, аресты и административные преследования.