В РФ падает процент населения, считающего сталинские репрессии преступлением, - опрос

За последние пять лет доля россиян, считающих сталинские репрессии политическим преступлением, снизилась с 51% до 39%, а количество тех, кто ничего не знает о тех репрессиях, стало в два раза больше - 13%. Это следует из исследования Левада-центра.

Доля россиян, считающих сталинские репрессии политическим преступлением, заметно снизилась за Каждый четвертый считает репрессии оправданной политической необходимостью (25% против 22% в 2012 году).

За пять лет кардинально изменилось мнение о том, нужно ли вообще вспоминать о репрессиях. Около половины россиян считают, что "лучше говорить об этих репрессиях поменьше, не нужно ворошить прошлое" (47%). Обратной позиции придерживается 38% россиян: они уверены, что "нужно активно обсуждать то, что случилось в те годы, не забывать свою историю". В 2012 году соотношение этих показателей было противоположным - 37% и 49%.

По данным опроса, более трети респондентов (36%) считают человеческие жертвы оправданными теми целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок в сталинскую эпоху. В то же время 49% уверены, что их ничем нельзя оправдать. Государственным преступником Иосифа Сталина считают 26% россиян (32% в 2010 году). Около половины опрошенных так не думают (48% сейчас и 40% ранее). Затруднился ответить каждый четвертый (25%).

Говоря о том, кто, на их взгляд, в основном подвергался репрессиям в то время, 45% высказали мнение, что "все без разбора, по произволу власти или по доносу завистников". Каждый пятый (19%) полагает, что это были "те, кто был явно или скрыто настроен против советской власти", 14% - "наиболее способные и авторитетные люди", 7% - "наиболее преданные сторонники советской власти".

Как и в 2010 году, 22% россиян сказали, что в их семье есть пострадавшие от репрессий накануне или после Второй мировой войны, у 53% таких родственников нет (63% семь лет назад). Доля затруднившихся ответить выросла с 15% в 2010 году до 26% сейчас.

Левада-центр проводил опрос 21-24 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.