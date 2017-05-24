Американские ученые рассказали о планетах-пончиках

Американские ученые предположили существование нового типа планетных объектов — синестии. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets, передает УНИАН.

Специалисты, используя созданную ими компьютерную программу HERCULES (Highly Eccentric Rotating Concentric U (potential) Layers Equilibrium Structure), рассмотрели эволюцию разогретого вращающегося сфероида постоянной плотности.

Эксперты выяснили, что небесное тело превращается в синестию, когда его угловая скорость вращения на экваторе превышает орбитальную скорость. Чаще всего синестия возникает, когда сталкиваются два быстровращающихся небесных тела.

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Внешне получившийся объект напоминает эритроцит или пончик. Название синестия дано, по инициативе авторов, соединением греческих συν (вместе) и Eστια (Естия — богиня архитектуры).

Продолжительность существования данного типа планетных объектов тем выше, чем больше в них материи. С течением времени, отмечают специалисты, из синестии выделяются собственно планета и спутники.

Ученые считают, что система Земля-Луна в далеком прошлом могла в течение примерно ста лет быть синестией. Кроме нее, моделирование авторов выделило известные типы планетных объектов (собственно планеты и планеты с диском).