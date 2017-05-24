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Главная » Мир » Американские ученые рассказали о планетах-пончиках

Американские ученые рассказали о планетах-пончиках

Американские ученые рассказали о планетах-пончиках
Фото: news.agu.org

Подобную форму когда-то могла иметь даже Земля

24.05.17 50
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Американские ученые предположили существование нового типа планетных объектов — синестии. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets, передает УНИАН.

Специалисты, используя созданную ими компьютерную программу HERCULES (Highly Eccentric Rotating Concentric U (potential) Layers Equilibrium Structure), рассмотрели эволюцию разогретого вращающегося сфероида постоянной плотности.

Эксперты выяснили, что небесное тело превращается в синестию, когда его угловая скорость вращения на экваторе превышает орбитальную скорость. Чаще всего синестия возникает, когда сталкиваются два быстровращающихся небесных тела.

Внешне получившийся объект напоминает эритроцит или пончик. Название синестия дано, по инициативе авторов, соединением греческих συν (вместе) и Eστια (Естия — богиня архитектуры).

Продолжительность существования данного типа планетных объектов тем выше, чем больше в них материи. С течением времени, отмечают специалисты, из синестии выделяются собственно планета и спутники.

Ученые считают, что система Земля-Луна в далеком прошлом могла в течение примерно ста лет быть синестией. Кроме нее, моделирование авторов выделило известные типы планетных объектов (собственно планеты и планеты с диском).

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