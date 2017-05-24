Польша в своей оборонной доктрине назвала Россию главной угрозой

Членство в НАТО и ЕС остается ключевым для безопасности Польши. А главным источником нестабильности в регионе стала Россия. Об этом говорится в оборонной доктрине Польши, которая предусматривает усиление оборонных возможностей, наращивание сил сдерживания, а также проведение изменений в системе командования, передает ZN.UA со ссылкой на Rzeczpospolita.

Министр обороны Антони Мацеревич представил доктрину в Академии военного искусства в Варшаве. Она была сформулирована на основе стратегического обзора обороны, который завершился в прошлом месяце. С польской оборонной доктриной можно ознакомиться на сайте Минобороны страны. Документ также предусматривает модернизацию противовоздушной обороны Польши и усиление артиллерийских сил.

Приоритетом для польской армии останется повышение готовности к защите собственной территории. Но доктрина также допускает участие в иностранных операциях совместно с союзниками. Также в документе говорится о плане построения оборонных пунктов, которые бы мешали врагу продвигаться польской территорией.

Доктрина отмечает, что безопасность Польши прежде всего зависит от ее Вооруженных сил. В то же время она указывает на то, что безопасность страны остро зависит и от энергетического обеспечения. Главным источником угроз для Польши доктрина считает агрессивную политику России, ее нарушения международных законов, применение грубой силы против других стран, а также попытки дестабилизировать НАТО и ЕС.