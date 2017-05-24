На Филиппинах введено военное положение

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на острове Минданао после того, как там вспыхнули бои между силами безопасности и боевиками террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает Радио Свобода.

Дутерте пришлось из-за этого сократить визит в Россию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин должен встретиться с Дутерте 23 мая перед его отъездом, хотя встреча планировалась на среду, а встречу Дутерте с российским премьером Медведевым отменили.

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Ранее министр обороны Филиппин Делфин Лорензана сообщил, что двое солдат и полицейский погибли, 12 человек были ранены во время рейда в преимущественно мусульманском городе Марави.

Десятки вооруженных мужчин из группировок "Абу Саяф" и "Мауте", которые поклялись в верности ИГИЛ, оккупировали больницу, тюрьму и сожгли несколько домов, среди которых и католическая церковь.