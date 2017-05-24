Салман Абеди вернулся из Ливии за несколько дней до взрывов на "Манчестер Арене"

Британская газета The Guardian обнародовала фотографию 22-летнего Салмана Абеди, которого считают террористом-смертником, подорвавшим себя вечером 22 мая на "Манчестер Арене" после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде. Этот снимок сделан во время урока ислама в мечети Дидсбери.

Салман Абеди / Фото: The Guardian

Издание Русская служба ВВС сообщает, что житель Манчестера Салман Абеди, подозреваемый в совершении взрыва во время концерта, вернулся из Ливии за несколько дней до атаки. Предполагаемый террорист-смертник вернулся из Ливии, уточняет газета Times. Школьный друг Абеди рассказал, что Абеди уехал туда три недели назад и вернулся за несколько дней до взрыва.

Накануне полиция сообщила, что подозреваемый в совершении взрыва 22-летний молодой человек родился в Манчестере, а его семья была родом из Ливии.

Полиция и спецслужбы пытаются установить, прошел ли он подготовку в ливийском лагере джихадистов, где действуют запрещенные в России и Британии группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида".

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Напомним, в британском городе Манчестер вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде на городском стадионе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция и очевидцы сообщает о двух взрывах, которые прогремели на концерте, около 22:33 по местному времени (00:33 по Киеву). В результате трагедии погибли 22 человека.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.