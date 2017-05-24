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Главная » Мир » Трамп нанял адвоката для защиты от обвинений в связях с Россией, - СМИ

Трамп нанял адвоката для защиты от обвинений в связях с Россией, - СМИ

Трамп нанял адвоката для защиты от обвинений в связях с Россией, - СМИ
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Марк Касовиц известен жестким стилем ведения дел и готовностью судиться с прессой

24.05.17 29
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Президент США Дональд Трамп выбрал адвоката, который будет представлять его интересы при расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Об это сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на американские СМИ.

Марк Касовиц известен жестким стилем ведения дел и готовностью судиться с прессой.

О выборе Трампа сообщили Fox Business News и АВС. Нью-йоркский адвокат будет представлять президента в расследовании возможных связей людей из предвыборного штаба Трампа с российскими властями. Расследование было начато министерством юстиции США, которое назначило спецпрокурором по этому делу бывшего директора ФБР Роберта Мюллера.

Трамп пригласил своего давнего юрисконсульта в качестве частного адвоката, подтвердил источник агентства Reiters, знакомый с этим решением.

Напомним, Марк Касовиц и основанная им фирма Kasowitz, Benson, Torres LLP работает с Трампом уже более десяти лет. Адвокаты фирмы представляли Трампа в бракоразводных процессах, участвовали в юридическом сопровождении сделок и консультировали его во время президентской кампании.

Один из партнеров фирмы Дэвид Фридман был выдвинут Трампом на пост посла США в Израиле и занял этот пост.

В прошлом президент США заявлял, что считает другого старшего партнера фирмы, бывшего сенатора Джозефа Либермана, одним из основных кандидатов на пост директора ФБР.

Касовиц и раньше защищал репутацию Трампа. Во время президентской кампании 2016 года он потребовал от газеты New York Times опубликовать опровержение статьи, в которой пересказывались обвинения Трампа в сексуальных домогательствах.

Газета отказалась печатать опровержение, заявив, что действовала в рамках закона. Касовиц не стал подавать иск. История повторилась, когда New York Times опубликовала налоговые декларации Трампа. Касовиц вновь пригрозил изданию судом, а оно вновь отказалось печатать опровержение.

Касовиц представлял интересы президента в процессе по обвинениям в мошенничестве в университете Трампа. Дело было урегулировано во внесудебном порядке, после того как Трамп согласился выплатить подавшим против него иски студентам университета 25 млн долларов.

23 марта новостной портал Buzzfeed сообщал, что Касовиц согласился представлять российский Сбербанк в процессе против американской компании PPF Management LLC, который будет проходить в суде США.

Теперь оппонентом Касовица будет Роберт Мюллер, назначенный специальным прокурором в расследовании сообщений о возможном вмешательстве России в американские выборы с целью способствовать победе Трампа. Мюллер в течение 12 лет был директором ФБР.

Мюллер был назначен спецпрокурором на прошлой неделе. ФБР и конгресс США также изучают потенциальные связи между командой Трампа и российскими властями.

Президент Трамп отрицает любой сговор между его предвыборной командой и Россией, а назначение спецпрокурора назвал "величайшей в истории охотой на ведьм".

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