Армия Италии изолирует город, в котором пройдет саммит G7

В сицилийском городе Таормина, где 26 и 27 мая пройдет саммит стран "Большой семерки" (G7), усиливают меры безопасности. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

"В пятницу и субботу над Таорминой будут летать дроны, а армия изолирует город", - говорится в сообщении.

Около семи тысяч сотрудников сил безопасности будут патрулировать улицы городка, в котором живут 11 тысяч человек.

Кроме этого, будут мобилизованы около 170 врачей, медсестер и фельдшеров, а также семь спасательных вертолетов. Подготовлен и план против любой возможной химической или биологической атаки.

Как ожидается, на саммит G7 прибудут около 20 делегаций. К странам "Большой семерки" присоединятся представители ЕС, МВФ, а также делегации из Эфиопии, Кении, Нигера, Нигерии и Туниса. Их переговоры будут освещать почти 4000 журналистов.

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Напомним, Италия временно ввела в действие пограничный контроль с целью усиления безопасности в связи с проведением встречи лидеров стран "Большой семерки". Контроль будет введен до 30 мая. Пассажирам нужно иметь при себе удостоверение личности или паспорт, чтобы пересечь границу.