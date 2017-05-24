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Главная » Мир » Армия Италии изолирует город, в котором пройдет саммит G7
Армия Италии изолирует город, в котором пройдет саммит G7
Флаги стран G7 / Фото: zn.ua

Армия Италии изолирует город, в котором пройдет саммит G7

Подготовлен план против любой возможной химической или биологической атаки

24.05.17 181
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В сицилийском городе Таормина, где 26 и 27 мая пройдет саммит стран "Большой семерки" (G7), усиливают меры безопасности. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

"В пятницу и субботу над Таорминой будут летать дроны, а армия изолирует город", - говорится в сообщении.

Около семи тысяч сотрудников сил безопасности будут патрулировать улицы городка, в котором живут 11 тысяч человек.

Кроме этого, будут мобилизованы около 170 врачей, медсестер и фельдшеров, а также семь спасательных вертолетов. Подготовлен и план против любой возможной химической или биологической атаки.

Как ожидается, на саммит G7 прибудут около 20 делегаций. К странам "Большой семерки" присоединятся представители ЕС, МВФ, а также делегации из Эфиопии, Кении, Нигера, Нигерии и Туниса. Их переговоры будут освещать почти 4000 журналистов.

Напомним, Италия временно ввела в действие пограничный контроль с целью усиления безопасности в связи с проведением встречи лидеров стран "Большой семерки". Контроль будет введен до 30 мая. Пассажирам нужно иметь при себе удостоверение личности или паспорт, чтобы пересечь границу.

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