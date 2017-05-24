Переизбрание Путина официально перенесли на день аннексии Крыма

Госдума приняла в третьем чтении пакет из двух законов о переносе даты президентских выборов, а также отмене открепительных удостоверений, передают российские СМИ.

Согласно изменениям, президентские выборы в России состоятся в 2018 году не 11 марта, а 18 марта — очередную годовщину аннексии Крыма к России.

Законами также предусматривается ряд изменений в избирательное законодательство. В частности, исключается возможность голосования на выборах по открепительным удостоверениям. При этом граждане, которые в день голосования находятся вне своего места жительства (по месту постоянной регистрации), включаются в список избирателей по месту нахождения на основании личного заявления.

С целью исключения возможности подачи одним избирателем нескольких заявлений предполагается создание единой базы данных, в которую будет включаться информация обо всех поданных заявлениях.

Также предусматривается возможность разукрупнения избирательных участков. При этом уменьшение максимальной численности избирателей на избирательном участке с 3 тыс. до 1,5 тыс. может осуществляться только по согласованию с избирательной комиссией субъекта РФ и ЦИК, следует из документа.

Напомним, Барнаул предложили переименовать в Путинберг.