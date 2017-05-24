Аудиенция Трампа с Папой Римским длилась 20 минут

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Ватикан прибыл на встречу с духовным лидером католиков Папой Римским Франциском.
У входа в Апостольский дворец президента вместе с супругой Меланьей и дочерью Иванкой встречал префект Папского дома архиепископ Георг Генсвайн.
Как сообщают мировые СМИ встреча понтифика и президента США прошла "в непринужденной обстановке". Аудиенция длилась 20 минут.
Чуть позднее к президенту и его семье присоединились члены официальной американской делегации, после чего он встретится с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
После этой встречи американский лидер отправится в столицу Бельгии Брюссель, где проведет переговоры с представителями Европейского союза и НАТО, а затем вернется в Италию на очередной саммит.
Напомним, в ходе своего первого зарубежного турне в должности президента Дональд Трамп уже побывал в Саудовской Аравии и Израиле.