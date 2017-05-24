В России встречи депутатов с избирателями приравняли к митингам

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, фактически приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам.
"Проведение встреч депутата Государственной думы с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", — говорится в законе.
По мнению депутатов, это необходимо в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан, бесперебойного функционирования общественного транспорта, иных организаций, обеспечивающих нормальную жизнь любого населенного пункта в РФ.
Напомним, в России запретят подросткам участвовать в митингах.