В США взорвалась автоцистерна с горючим, загоревшаяся прямо посреди улицы.
Инцидент произошел в городе Атватер штата Калифорния. Об этом передают мировые СМИ со ссылкой на ABC News.
Пожар был такой силы, что потушить пламя удалось лишь спустя несколько часов.
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Опасность заключалась еще и в том, что рядом находилась заправочная станция.
В результате происшествия водитель грузовика, перевозившего цистерну с 8100 галлонами нефти, погиб.
Напомним, в Таллине чуть не сгорел дом министра обороны Эстонии.