Впервые азиатская страна узаконила однополые браки

Совет верховных судей Тайваня принял решение о легализации однополых браков.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на South China Morning Post.
Своим решением Совет, по сути, отменяет статью 972 Гражданского кодекса о том, что брак — это "союз между мужчиной и женщиной". По мнению 14 судей, эта статья противоречит конституции страны.
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Таким образом, Тайвань стал первой страной в Азии, где стало возможным заключение однополых браков.
Решению предшествовали многолетние выступления ЛГБТ-активистов, пытающихся через суды отстоять свои права. Последние слушания состоялись в Конституционном суде 24 марта.
Напомним, Украина заняла 36-е место в европейском рейтинге обеспечения прав ЛГБТ.