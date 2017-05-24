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Главная » Мир » Впервые азиатская страна узаконила однополые браки
Впервые азиатская страна узаконила однополые браки

Впервые азиатская страна узаконила однополые браки

Тайвань совершил настоящий прорыв

24.05.17 286
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Совет верховных судей Тайваня принял решение о легализации однополых браков.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на South China Morning Post.

Своим решением Совет, по сути, отменяет статью 972 Гражданского кодекса о том, что брак — это "союз между мужчиной и женщиной". По мнению 14 судей, эта статья противоречит конституции страны.

Таким образом, Тайвань стал первой страной в Азии, где стало возможным заключение однополых браков.

Решению предшествовали многолетние выступления ЛГБТ-активистов, пытающихся через суды отстоять свои права. Последние слушания состоялись в Конституционном суде 24 марта.

Напомним, Украина заняла 36-е место в европейском рейтинге обеспечения прав ЛГБТ.

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