Вблизи Алеппо ликвидировали очередного "министра войны" ИГИЛ

К востоку от Алеппо во время операции военных сирийской армии были убиты старшие боевики ИГИЛ, включая так называемого "министра войны". Об этом сообщили сирийские государственные СМИ со ссылкой на источник среди военных, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Министр войны" был идентифицирован как Абу Мусаб Аль-Масри.

По данным военного источника, Аль-Масри был среди ряда высокопоставленных боевиков ИГИЛ, убитых в ходе операции сирийской армии, куда входили также саудиты и иракцы.

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Напомним, в конце марта боевик Айяд Аль-Джумейле, который считался "заместителем" лидера ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади и "министром войны", был убит в конце марта 2017 года в результате авиаудара иракских ВВС.