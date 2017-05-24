В узбекских школах запретили выпускные вечера

В соответствии с приказом Министерства народного образования, в школах Узбекистана в этом году будут запрещены выпускные вечера и проведение банкетов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство образования страны.



В документе говорится, что 25 мая, по завершении учебного года, будет проведено торжественное мероприятие "Прощай, школа — здравствуй, колледж". В нем примут участие активисты махаллей (местных общин), бывшие выпускники, родители и дети.

В ходе мероприятия будут вручены награды лучшим ученикам и учителям в номинациях "Наша гордость", "Самый творческий ученик", "Мастер спорта", "Лучший по компьютерам", "Самая аккуратная девочка", "Примерный отец", "Заботливая мама" и т. д.

При этом, согласно документу, будут категорически запрещены сбор денег для проведения экзаменов и покупки подарков учителям школ. Праздник по случаю окончания школы пройдет в стенах учебного заведения, сразу после последнего звонка и под пристальным наблюдением учителей. Проводить торжественные мероприятия дома, в кафе или ресторанах запрещено.

Напомним, ранее Коллегия Министерства образования и науки Таджикистана приняла постановление об ужесточении наказаний в отношении директоров и учителей школ, где будет проведен праздник Последнего звонка.