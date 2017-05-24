Трамп представил бюджет, базирующийся на математической ошибке в 70 годовых бюджетов Украины

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала проект бюджета США на 2018 финансовый год (начинается в октябре). План называется "Новый фундамент американского величия", и одна из главных заявленных в нем целей — сокращение $20 трлн госдолга США.

Однако с бюджетным планом Трампа есть проблема, указывает бывший министр финансов США Ларри Саммерс: "Он базируется на самой грубой математической ошибке за 40 лет наблюдения президентских бюджетов". Ее корень в том, что в бюджете не учтены выпадающие доходы от предложенной Трампом налоговой реформы.

Позиция Белого дома заключается в том, что за счет ускорения экономического роста налоговая реформа принесет около $2,1 трлн дополнительных доходов за 10 лет, отмечает WSJ. Плюс эти дополнительные доходы будут учтены в бюджете взамен "выпадающих" от налоговой реформы. Но "одни и те же деньги нельзя использовать дважды", сказала изданию Майя Макгинес, президент Комитета за ответственную федеральную бюджетную политику, пишут "Ведомости".

Одно из основных предложений налоговой реформы Трампа – снижение ставки федерального налога на прибыль до 15% (сейчас 35%). Такую же ставку предлагается ввести для владельцев таких организаций как партнерства и общества с ограниченной ответственностью, малые предприятия, для индивидуальных предпринимателей. Эти организации не платят налог сами, а передают полученный доход своим владельцам, которые платят налог по соответствующей ставке на доходы физических лиц (максимальная ставка – 39,7%).

По такому принципу организованы многие компании, например юридические, консалтинговые, девелоперские фирмы, хедж-фонды и фонды прямых инвестиций - в частности, собственные компании Трампа.

Но снижение ставки корпоративного налога на 20 п. п. обойдется США в $2 трлн недополученных доходов в течение 10 лет, следует из данных объединенного налогового комитета при конгрессе. И главным недостатком налоговой реформы эксперты считали отсутствие предложений по компенсации выпадающих доходов.