Вестминстерский дворец закроют для посещения

Британская полиция рекомендовала закрыть для посещения Вестминстерский дворец.
Причина - недавний теракт в Манчестере.
Об этом сообщают мировые СМИ со со ссылкой на сайт британского парламента.
"Все экскурсии, мероприятия и торжественные банкеты будут немедленно отменены. Это распоряжение будет оставаться в силе до того момента, пока не будет изменена рекомендация", - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что террористическая угроза в стране была повышена до критического уровня, что означает неминуемую угрозу совершения терактов.