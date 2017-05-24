Участнику митинга "Он нам не Димон" дали полтора года тюрьмы

Это второй приговор, вынесенный в рамках уголовного дела о нападении на полицейских на митинге в Москве 26 марта

Тверской районный суд Москвы приговорил столяра из Люберец Александра Шпакова к 1,5 года в колонии общего режима, признав его виновным в нападении на полицейского во время митинга против коррупции "Он нам не Димон" в Москве, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что уголовное дело Шпакова рассматривали в особом порядке без допроса свидетелей и изучения доказательств. Потерпевший по делу подполковник полиции Валерий Гоников не настаивал, чтобы Шпакова лишили свободы. Прокурор просил приговорить обвиняемого к двум годам в колонии.

По версии обвинения, Александр Шпаков пытался освободить из автозака участников митинга, которых задержали на Тверской улице, и ударил подполковника полиции. Сам Шпаков утверждал, что его избили полицейские, это также подтвердил оппозиционер Алексей Навальный, который снял избиение на видео.

Адвокат Сергей Бадамшин заявил на суде, что Шпаков пришел на митинг , чтобы защитить свою дочь, которая также пошла на акцию, "и по любопытству своему попал в неприятности".

Напомним, это второй приговор, вынесенный в рамках уголовного дела о нападении на полицейских на митинге 26 марта. 18 мая суд приговорил к 8 месяцам в колонии-поселении актера Юрия Кулия, который на митинге схватил полицейского за плечо, чем причинил ему физическую боль. Его дело также рассматривали в особом порядке.