Президент США Дональд Трамп нашел себе достойного соперника в "игре" рукопожатий в лице президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Mashable.

Во время международного саммита в Эр-Рияде Рахмон очень энергично приветствовал американского президента, сильно дернув его руку к себе. Политики "мерялись силами" почти семь секунд.

Напомним, президент США Дональд Трамп здоровается с людьми, резко дергая руку на себя. Ранее с рукопожатием американского лидера удалось справиться только премьеру Канады Джастину Трюдо.