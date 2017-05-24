Тиллерсон назвал условия для возвращения России в "Большую семерку"

Соединенные Штаты и остальные страны "Большой семерки" солидарны во мнении, что возвращение России в группу возможно только после того, как Москва восстановит суверенитет Украины. Об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Радио Свобода.

"Ее (Россию, - ред.) исключили из группы из-за ситуации в Украине. Поэтому, чтобы вернуться, она должна взяться за положение в Украине. Мы очень четко давали ей знать, что это означает: это означает продвижение с выполнением Минских договоренностей и выполнение их, восстановление суверенитета Украины", - отметил Тиллерсон.

Напомним, Россию приняли в состав "Большой семерки" в 1997 году, превратив это объединение в "Большую восьмерку". Из-за экономической недоразвитости Россию допускали только к политическим встречам, но не к экономическим и финансовым.

"Большая семерка" восстановилась в первоначальном составе (Великобритания, Италия, Канада, Германия, США, Франция, Япония; во встречах также принимают участие руководители органов Евросоюза) после исключения Москвы из-за оккупации Крыма в марте 2014 года.