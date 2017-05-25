Россия планировала влиять на Трампа через его советников и "подружить" его с Януковичем, - NYT

Американские спецслужбы прошлым летом собрали информацию, свидетельствующую о том, что во время президентской избирательной кампании в США высокопоставленные сотрудники российских спесцлужб совместно с политическими деятелями РФ обсуждали, как повлиять на Дональда Трампа через его советников. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех действующих и отставных американских чиновников, знакомых с разведдаными США, передает РБК-Украина.

В частности, в разговорах речь шла о Поле Манафорте, который в то время руководил кампанией Трампа, и Майкле Флинне, который на тот момент консультировал будущего президента. Оба политика имели косвенные связи с российскими официальными лицами. Те, по всей видимости, были уверены, что могут повлиять на них в вопросе формирования мнения Трампа о России.

По информации газеты, некоторые представители России "хвастались, насколько хорошо они знают Флинна". Другие обсуждали возможность более широкого общения с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который в свое время тесно сотрудничал с Манафортом.

Теперь вопрос о том, воздействовала ли Россия напрямую на советников Трампа, является ключевым в расследовании о предполагаемых связях команды президента США с Россией, которое ведет специальный прокурор, экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Белый дом, ФБР и ЦРУ отказались прокомментировать информацию. Не ответили на запросы о комментариях и представители Манафорта и Флинна.

Напомним, телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке и Белом доме сообщил, что российские чиновники возлагали большие надежды на возможность влияния через Флинна на политику Трампа. Но, как отмечали собеседники телеканала, Москва могла преувеличить как степень лояльности Флинна, так и его способности продвигать нужную точку зрения.