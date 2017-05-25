В Манчестере нашли компоненты для создания бомб

Правоохранительные органы обнаружили в Манчестере компоненты для создания новых бомб. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Independent, передает РБК-Украина.

Саперы с помощью контролируемого подрыва уже уничтожили одно взрывное устройство, подготовленное к использованию.

Кроме того источники утверждают, что правоохранительные органы уверены в существовании террористической сети, которая готовила новые террористические атаки в Манчестере и за его пределами.

Тем временем, как сообщает Reuters, полиции удалось задержать седьмого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере. Полиция обнаружила его в городе Нанитон неподалеку от Бирмингема. В настоящее время задержаны в связи со следствием и оставлены под стражей для допроса шесть мужчин и одна женщина.

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Напомним, вечером в понедельник, 22 мая, в концертном холле "Манчестер Арена" после выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека и еще 64 были ранены. Взрыв осуществил смертник, который пронес с собой самодельное взрывное устройство. 23 мая ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Вечером 23 мая полиция Манчестера назвала имя подозреваемого в совершении теракта. Им является Салман Абеди, который, согласно информации британских СМИ, родился в Манчестере в семье выходцев из Ливии, которые сбежали с родины, спасаясь от режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Семья Абеди жила на юге Манчестера в течение последних как минимум десяти лет.