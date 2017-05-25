НАТО присоединится к коалиции по борьбе с ИГИЛ

Страны НАТО одобрили план действий, предусматривающий вступление Альянса в международную коалицию во главе с США, которая борется с террористической организацией "Исламское государство". Об этом говорится в плане действий к предстоящему саммиту НАТО, которые послы стран-членов альянса одобрили 24 мая, сообщили информационные агентства по ссылкой на дипломатов, передает Deutsche Welle.

НАТО согласился расширить миссию разведывательных самолетов AWACS, которые в настоящее время патрулируют с базы в Турции воздушное пространство над Сирией и Ираком. Впредь AWACS будут также направлять самолеты коалиции по борьбе с ИГИЛ во всех случаях, за исключением тех, когда запланированы бомбардировки. Согласованный в Брюсселе план действий пока исключает участие стран НАТО в прямых боевых столкновениях с джихадистами.

По словам одного из дипломатов, этот план будет официально утвержден главами государств и правительств стран НАТО в Брюсселе 25 мая. В этом саммите впервые примет участие президент США Дональд Трамп, который добивается от Альянса более активной борьбы с международным терроризмом.

Напомним, коалиция по борьбе с ИГИЛ была сформирована США в 2014 году. В ее состав входят 68 стран, в том числе все 28 государств НАТО. В то же время НАТО пока не входит в состав коалиции как единый блок. Одна из причин этого - возражения ряда арабских государств.