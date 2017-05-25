Полиция Британии не будет делиться с США данными о расследовании взрыва в Манчестере

Это связано с серией утечек информации, источником которых стали американские правоохранительные органы

Британская полиция прекратила делиться информацией о ходе расследования взрыва в Манчестере с правоохранительными органами США. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на собственные источники.

Отказ делиться информацией связан с серией утечек информации, источником которых стали американские правоохранительные органы.

24 мая в газете New York Times были опубликованы фотографии улик с места взрыва. На фото были запечатлены обрывки рюкзака, гайки и болты, а также устройство, идентифицированное как "возможный детонатор".

Кроме того, информация о личности предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди появилась в американской прессе спустя всего 24 часа после взрыва.

Публикация фотографий, в том числе "детонатора", вызвала гнев в правительстве Великобритании и в британской полиции. В полиции считают, что эти публикации могли повредить расследованию.

Министр внутренних дел Британии Эмбер Радд сказала, что "раздражена" раскрытием информации, и предупредила Вашингтон, что это не должно повториться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Манчестере нашли компоненты для создания бомб

Ожидается, что премьер Великобритании поднимет этот вопрос на встрече с президентом США на саммите НАТО, который начинается 25 мая в Брюсселе.

По мнению корреспондента ВВС по безопасности Гордона Кореры, британские власти считают источником утечки не Белый дом и администрацию Трампа, а правоохранительные органы США.

Напомним, вечером в понедельник, 22 мая, в концертном холле "Манчестер Арена" после выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека и еще 64 были ранены. Взрыв осуществил смертник, который пронес с собой самодельное взрывное устройство. 23 мая ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Вечером 23 мая полиция Манчестера назвала имя подозреваемого в совершении теракта. Им является Салман Абеди, который, согласно информации британских СМИ, родился в Манчестере в семье выходцев из Ливии, которые сбежали с родины, спасаясь от режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Семья Абеди жила на юге Манчестера в течение последних как минимум десяти лет.