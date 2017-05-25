В НАТО формируют новое управление по разведке

Также будет назначен координатор по борьбе с терроризмом

В НАТО создается новое управление по разведке. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, управление создается, чтобы лучше анализировать, понимать и обмениваться разведданными.

"Мы создаем новую ячейку по синтезу разведданных - в целях борьбы с терроризмом, в том числе и для обмена информацией по иностранным боевикам", - сказал Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что также будет назначен координатор по борьбе с терроризмом.

"Это мощный политический сигнал, сигнал единства, обеспечение больше поддержки коалиции, которая ведет борьбу с терроризмом, в том числе это касается нашей миссии в Афганистане", - отметил Столтенберг.

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Говоря о том, почему НАТО инвестирует больше в коллективную оборону и активизирует присутствие Альянса на востоке, генсек отметил, что"это все происходит в результате действий России в Украине. "Мы посылаем четкий сигнал о том, что нам надо надежное сдерживание, оборона. С другой стороны - нам нужен диалог", - сказал Столтенберг.