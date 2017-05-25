Берлин против участия НАТО в войне против ИГИЛ

Глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что категорически против участия Североатлантического альянса в боевых действия против террористической организации "Исламское государство".
По его словам, это не входит в задачи блока, передает DW.
"Боевые действия не являются задачей НАТО. Это оборонительный союз", - пояснил Габриэль.
В то же время он поддержал участие альянса в международной коалиции против ИГИЛ, возглавляемой США, отметив, что все 28 государств-членов уже являются ее участниками.
Напомним, вчера появилось сообщение, что НАТО присоединится к коалиции по борьбе с ИГИЛ.