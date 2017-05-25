Протестующих в Бразилии уже разгоняет армия

Президент Бразилии Мишел Темер распорядился задействовать войска для разгона митингующих в столице страны.

Это произошло после того, как после того как десятки тысяч человек вышли на улицы Бразилиа с протестами против экономических реформ главы государства и требованиями его отставки на фоне обвинений в коррупции.

Как сообщил министр обороны Раул Жунгманн, которого цитирует DW, федеральные войска уже заняли здание министерства иностранных дел, куда ранее попытались проникнуть протестующие. Подкрепление стягивается, чтобы не допустить захвата других правительственных ведомств, добавил он. Всего планируется задействовать около 1,500 военных.

Напомним, возмущение жителей Бразилии вызвали планы властей провести пенсионную реформу и внести изменения в трудовое законодательство согласно которым, в частности, предполагается увеличение продолжительности рабочего дня с 8 до 12 часов.