Эстонский министр ушел в отставку после скандального заявления по НАТО

Об этом сообщает ERR.ee.

Корб заявил, что принял решение об отставке ради сохранения целостности правящей коалиции.

"Хочу, чтобы коалиция сохранилась. Считаю, что это гарантия хорошего будущего для Эстонии. И я не хочу создавать препятствия для работы этой коалиции, поскольку за эти полгода было сделано много. Да и впереди еще много великих дел", - сказал он.

"Своим заявлением про НАТО я всех запутал. Этого делать не стоило. Министр не должен так неясно выражаться", - добавил Корб.

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Отметим, ранее появилась информация, что на встрече с ветеранами в городе Хаапсалу министр сказал, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО.

"Я скажу, может быть, неприятную фразу с точки зрения эстонцев — я не поддерживаю членство в НАТО. Мне нравится финская политика по этому вопросу. Но если делать собственную армию, выйдет еще дороже. Понимаете? Финны создают собственную армию, они отдельно от НАТО, сами занимаются обороной своего государства. Но им никто не придет на помощь", - заявил он.

Он пояснил, что его слова касались в первую очередь важности развития сильной и самостоятельной обороноспособности.

Напомним, в Таллине чуть не сгорел дом министра обороны Эстонии.