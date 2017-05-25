Приднестровье никогда не получит статус субъекта РФ, - Додон

У Молдовы нет будущего без Приднестровья, а у Приднестровья нет его без Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" никогда не будет независимым государством, а на деньги, инвестированные в регион за последние 25 лет, которые составляют примерно $15 млрд, можно было бы построить второй Дубай. Об этом Додон заявил на канале НТВ-Молдова, передает Европейская правда.

Заявления Додона прозвучали в ответ на декларации приднестровского лидера Вадима Красносельского, который недавно обвинил молдавских политиков в том, что они не готовы ничего менять, прикрываясь громкими лозунгами.

"Я думаю, что жители Приднестровья нас смотрят, у них нет особого доступа к другим ресурсам. Одна из моих главных целей - это объединение страны. У Молдовы нет будущего без Приднестровья, а у Приднестровья нет его без Молдовы. Когда кто-то с левого берега говорит, что мы никогда не будем вместе, я спрашиваю: хотите в Украину? Вы должны выбрать, дорогие приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса как субъекта Российской Федерации не будет, только объединение в рамках единого государства. Мы найдем формулу. Давайте обсуждать", - заявил Додон.

Он также напомнил, что Приднестровье имеет $7 млрд долга за газ и что регион никогда за него не платил.

По словам Додона, его удивляет, что при таких низких тарифах на газ приднестровские товары продолжают оставаться неконкурентоспособными.

"За последние 25 лет в экономику Приднестровья было инвестировано примерно $15 млрд. Правый берег никогда не получал столько денег. С такими деньгами в регионе, где проживают 300-400 тыс. человек, можно было построить второй Дубай", - добавил он.

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Напомним, 23 мая лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь не интересует план федерализации Молдовы, так как Приднестровье хочет независимости, а затем объединения с Россией, о чем его жители заявили еще на референдуме 2006 года.

Ранее сообщалось, что пророссийский президент Молдовы Игорь Додон пообещал провести референдум о статусе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.