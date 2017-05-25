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Главная » Мир » Экваториальная Гвинея стала участником нефтяного картеля

Экваториальная Гвинея стала участником нефтяного картеля

Экваториальная Гвинея стала участником нефтяного картеля
Фото из открытых источников

ОПЕК продлевает нефтяной пакт

25.05.17 50
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Страны ОПЕК на встрече в Вене поддержали продление соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Bloomberg.

Отметим, 30 ноября 2016 года по итогам встречи в Вене страны ОПЕК впервые за многие годы договорились о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. 10 декабря не входящие в картель страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей. Сокращение началось с января 2017 года. 

Кроме того, сегодня, как и ожидалось, в состав Организации стран-экспортеров нефти была принята Экваториальная Гвинея, став 14-м участником картеля.

Напомним, возле украинской станции в Антарктиде нашли крупные нефтегазовые месторождения.

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