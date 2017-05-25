Дело экс-главы московской Библиотеки украинской литературы суд отказался вернуть в прокуратуру

Мещанский суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело бывшего директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Суд постановил ходатайство защиты о возвращении дела в прокуратуру оставить без удовлетворения за неимением оснований", - огласила решение судья Елена Гудошникова.

Отметим, на прошлом заседании защита ходатайствовала перед судом о возврате дела в прокуратуру в связи с тем, что первое уголовное дело в отношении Шариной о распространении экстремистских материалов до сих пор не закрыто, и она находится по нему в статусе обвиняемой. Адвокаты считают, что рассматриваемое в настоящее время дело должно быть объединено с ним в одно производство.

Напомним, Шарина обвиняется по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Кроме того, ей было добавлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере").

Под домашним арестом подсудимая находится с 30 октября 2015 года. По версии следствия, в 2011-2015 годах Шарина в нарушение закона "О противодействии экстремистской деятельности" распространяла среди посетителей библиотеки книжные издания Дмитрия Корчинского, признанные в марте 2015 года Мещанским судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию.

Следствие также считает, что ранее Шарина расходовала на свою защиту деньги, предназначенные для выплат юристам библиотеки. По словам гособвинителя, сумма ущерба, нанесенная Шариной государству, составляет более 2 млн руб. Кроме того, новое руководство библиотеки подало к ней иск на 2,4 млн руб.