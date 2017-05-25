Танкер с 7 тыс. тонн дизельного топлива горит в Рижском заливе

В Рижском заливе на танкере Zircon, перевозившем более 7 тыс. тонн дизельного топлива, возник пожар.

На борту находятся 17 человек экипажа, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила Служба береговой охраны Латвии.

"На данный момент эвакуация экипажа судна в составе 17 человек не потребовалась и пострадавших тоже нет. Несмотря на то, что на танкере находится более 7 тыс. тонн дизельного топлива и нефтепродуктов, угрозы утечки нефти сейчас нет", - заявило местное новостное агентство LETA со ссылкой на представителя Службы береговой охраны Ливу Вейту.

По данным ведомства, пожар возник в машинном отделении судна и его тушением занимались члены экипажа.

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Как сообщила Служба береговой охраны Латвии,на данный момент пожар контролируется. На место происшествия направлены корабль береговой охраны KA-09 "Klints" и вертолет Mи-17, чтобы вести наблюдение и в случае необходимости эвакуировать людей.

Кроме того, для оказания поддержки на место ЧП направлен буксир, на котором прибудут подразделения Государственной пожарно-спасательной службы.

Отметим, танкер Zircon ходит под латвийским флагом. Он перевозил дизельное топливо из Риги в Данию.

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