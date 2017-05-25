В РПЦ хотят проверить останки старца Феодора на принадлежность к царскому роду

По одной из версий, император Александр I инсценировал свою смерть и стал жить в Сибири под именем Федор Кузьмич (Феодор Томский)

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав допустил возможность проведения экспертизы останков старца Феодора Томского на принадлежность к дому Романовых.

Как передают российские СМИ, соответствующее обращение поступило из Академии наук и было перенаправлено в Московскую патриархию.

"В патриархии, по всей видимости, тоже озаботились этим вопросом, потому что ко мне поступило письмо, где запрашивали мое мнение, насколько я и томская паства считаем уместным или неуместным проведение такой экспертизы", — заметил он.

После обсуждения вопроса с духовенством он ответил согласием. "Было бы интересно, в конце концов, установить истину, если это возможно. Святейший патриарх, я думаю, получил эту информацию, и вполне возможно, по неофициальным сведениям, такая экспертиза готовится и, может быть, в ближайшее время будет проведена", — рассказал митрополит.

Напомним, что по одной из версий, император Александр I инсценировал свою смерть и стал жить в Сибири под именем Федор Кузьмич (Феодор Томский). В 1984 году он был канонизирован Русской православной церковью.