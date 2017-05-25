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Главная » Мир » Новым постпредом России в ООН станет Небензя

Новым постпредом России в ООН станет Небензя

Новым постпредом России в ООН станет Небензя
Василий Небензя / Фото: ТАСС

К своим новым обязанностям замглавы МИД РФ приступит летом

25.05.17 517
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Москва рассчитывает, что заместитель главы МИД РФ Василий Небензя поедет в Нью-Йорк в качестве постпреда России при ООН уже летом.

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, передают российские СМИ.  

Гатилов также подтвердил, что будет представлять в кандидатуру Небензи на пост постпреда 25 мая в Госдуме.

По словам замминистра, утверждение кандидатуры постпреда процесс не однодневный, так как после утверждения в Госдуме и Совфеде кандидата должен подтвердить своим указом президент.  

"Будем надеяться, что этот процесс завершится в скором времени", — заявил Гатилов.  

Напомним, должность постпреда стала вакантной после смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, который скончался 20 февраля в Нью-Йорке. Дипломат занимал эту должность с апреля 2006 года.

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