Новым постпредом России в ООН станет Небензя

Москва рассчитывает, что заместитель главы МИД РФ Василий Небензя поедет в Нью-Йорк в качестве постпреда России при ООН уже летом.

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, передают российские СМИ.

Гатилов также подтвердил, что будет представлять в кандидатуру Небензи на пост постпреда 25 мая в Госдуме.

По словам замминистра, утверждение кандидатуры постпреда процесс не однодневный, так как после утверждения в Госдуме и Совфеде кандидата должен подтвердить своим указом президент.

"Будем надеяться, что этот процесс завершится в скором времени", — заявил Гатилов.

Напомним, должность постпреда стала вакантной после смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, который скончался 20 февраля в Нью-Йорке. Дипломат занимал эту должность с апреля 2006 года.