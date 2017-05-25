Туск: У Трампа и Евросоюза совпадают позиции по Украине

Позиции президента США Дональда Трампа и руководства Европейского союза по ситуации в Украине совпадают. Об этом заявил глава Совета ЕС Дональд Туск по результатам встречи лидеров ЕС с Трампом, ссообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Союза.

"Похоже, мы придерживаемся одинаковой позиции", - отметил Туск.

В то же время глава Совета ЕС отметил, что не уверен на 100%, что у президента США и ЕС общая позиция по России.

По словам Туска, у сторон остаются также открытыми такие вопросы, как изменение климата и торговля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна нести ответственность за свои действия в Крыму и Донбассе и выполнять Минские соглашения.