В Греции подорвали автомобиль бывшего премьер-министра

Бывший премьер-министр Греции Лукас Пападемос был ранен в Афинах во время взрыва в его автомобиле. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Protothema.

По предварительной информации, взрыв произошел во время движения автомобиля по городу , когда Пападемос открыл в автомобиле папку с документами. Экс-премьер получил ранения в ногу и живот. Также пострадали его водитель и охранник.

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По информации врачей, угрозы жизни Пападемоса и других пострадавших нет.

Напомним, Лукас Пападемос был назначен премьер-министром в ноябре 2011 года и возглавлял правительство до мая 2012 года. Он также работал на посту вице-президента Европейского центрального банка.