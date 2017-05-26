Они не застревают в песках и передвигаются со скоростью 5 см в секунду

Робототехники из университета Аризоны собирают и тестируют в пустыне роботов, которые передвигаются ползком, опираясь на плоские "ласты". Однажды роботов-черепах планируют назначить сапёрами и отправить искать мины в пустынных районах. Об этом пишет Популярная механика.

Благодаря позаимствованной у черепах манере передвижения роботы не застревают в песке. Автоматически адаптируя технику передвижения под характеристики грунта, они справляются с разными видами пустынных почв.

Корпус роботов делают из фанеры — ученые вырезают лучом лазера и придают форму, складывая, как оригами.

Сборка одного робота занимает всего 2-3 часа, каждый стоит 80 долларов, поэтому потерять один такой в песках — не трагедия, утверждает руководитель проекта Хени Бер Амор.

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Двигаются робочерепахи медленно, но для сапёра это скорее преимущество. По расчётам создателей, сотни "черепах", ползущих со скоростью 5 сантиметров в секунду, должно быть достаточно для прочёсывания пустыни в поисках спрятанных в песке мин.