Президент США Дональда Трамп снова оказался в центре внимания СМИ из-за очередного неудобного инцидента.

Во время торжеств, посвященных открытию новой штаб-квартиры НАТО, Трамп довольно грубо оттеснил в сторону премьера Черногории Мило Джукановича, чтобы выйти впереди других лидеров стран и стать рядом с генсеком НАТО. Об этом сообщает Европейская правда.

Джуканович явно не ожидал такого, но воспринял произошедшее с улыбкой.

Трамп сделал вид, что ничего не произошло, и будто вообще не заметил Джукановича, обратившись к президенту Литвы Дале Грибаускайте, а потом к Йенсу Столтенбергу.

Напомним, Черногория официально станет членом Североатлантического альянса с 5 июня 2017 года.