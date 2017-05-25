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Главная » Мир » Видео Конгресс не поддержит сокращение финансовой помощи для Украины, - сенатор

Видео Конгресс не поддержит сокращение финансовой помощи для Украины, - сенатор

<span class="label red">Видео</span> Конгресс не поддержит сокращение финансовой помощи для Украины, - сенатор
Джин Шахин / Фото из открытых источников

У нашей страны сильная поддержка в обеих палатах американского парламента

25.05.17 344
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Американский сенатор-демократ Джин Шахин считает, что Конгресс США не поддержит предложение администрации Дональда Трампа сократить финансовую помощь Украине. Об этом сообщает Голос Америки.

"В Палате представителей Украина пользуется поддержкой обеих партий. У нее также очень сильная поддержка в Сенате. И я думаю, Конгресс не поддержит предложение администрации Трампа сократить предоставление финансовой помощи (Украине - ред.)", - заявила Шахин.

Напомним, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки представил план бюджета на 2018 год, в котором предложено сократить финансовую помощь Украине в сравнении с 2016 годом втрое.

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