Страны ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти

Соответствующее решение поддержали еще десять стран, не входящих в организацию

Страны-члены ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить действие соглашения по сокращению объемов добычи нефти на девять месяцев до марта 2018 года. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на мировые СМИ.

Еще десять стран, не входящие в ОПЕК, в том числе и Россия, согласовали продление действия договоренности о сокращении добычи на такой же период.

Напомним, решение о сокращении на девять месяцев добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки было принято странами ОПЕК в конце ноября прошлого года. Это было первое согласованное снижение уровня добычи сырья с 2008 года.

Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран чуть позже согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тыс. баррелей в сутки.

Благодаря решению о сокращении объемов добычи цена нефть выросла, превысив в декабре 2016 года 50 долларов за баррель.