СМИ: В телефоне Трампа установлено только одно приложение

В мобильном телефоне президента США Дональда Трама установлено только одно приложение – Twitter. Об этом пишет Mashable, передает Газета.ru.

"Здесь нет никакого секрета, что это любимый микроблог Трампа — твиттер, который он использует, чтобы приветствовать его страну по утрам, высмеивать его врагов, обсуждать его планы, а также комментировать последние новости о нем и его администрации", — отмечает портал.

Напомним, Дональд Трамп во время торжеств, посвященных открытию новой штаб-квартиры НАТО, довольно грубо оттеснил в сторону премьера Черногории Мило Джукановича, чтобы выйти вперед других лидеров стран и стать рядом с генсеком НАТО.