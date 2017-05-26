Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » СМИ: В телефоне Трампа установлено только одно приложение
СМИ: В телефоне Трампа установлено только одно приложение
Фото из открытых источников

СМИ: В телефоне Трампа установлено только одно приложение

Американский президент использует только Twitter

26.05.17 514
100

В мобильном телефоне президента США Дональда Трама установлено только одно приложение – Twitter. Об этом пишет Mashable, передает Газета.ru.

"Здесь нет никакого секрета, что это любимый микроблог Трампа — твиттер, который он использует, чтобы приветствовать его страну по утрам, высмеивать его врагов, обсуждать его планы, а также комментировать последние новости о нем и его администрации", — отмечает портал.

Напомним, Дональд Трамп во время торжеств, посвященных открытию новой штаб-квартиры НАТО, довольно грубо оттеснил в сторону премьера Черногории Мило Джукановича, чтобы выйти вперед других лидеров стран и стать рядом с генсеком НАТО.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Трамп "подвинул" премьера Черногории во время открытия новой штаб-квартиры НАТОТрамп: НАТО должно сфокусироваться на угрозах из РоссииТуск: У Трампа и Евросоюза совпадают позиции по Украине

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 12714
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 6426
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3770
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4739
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 4417
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 5137
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 6310
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 3310
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2364
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 2069
  1. На следующей неделе в Таиланд поставят новую партию украинских "Оплотов" 2566 / 3437
  2. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 2534 / 3211
  3. Посол ЕС прокомментировал предложение о новом формате ассоциации с Украиной 2280 / 2549
  4. Трамп "подвинул" премьера Черногории во время открытия новой штаб-квартиры НАТО 1510 / 1958
  5. В ДТП в России погибли шесть украинцев 1413 / 1502
  6. Гробы в виде "Сантьяго Бернабеу" предлагают фанатам "Реала" 1168 / 1291
  7. Антонов показал видео демонстрационного полета АН-70 1156 / 1469
  8. МИД РФ: Запрет георгиевской ленты в Украине помешает выполнению Минских соглашений 1141 / 1382
  9. Фильм о Донбассе встретили овациями на Каннском кинофестивале 1001 / 1197
  10. Авдеевский коксохим вышел на полную мощность 983 / 1108
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 12 / 3211
  2. Антонов показал видео демонстрационного полета АН-70 11 / 1469
  3. МТС Украина сменил название 8 / 6759
  4. Трамп "подвинул" премьера Черногории во время открытия новой штаб-квартиры НАТО 5 / 1958
  5. Генпрокуратура начала расследование передачи газовых сетей Фирташу 5 / 848
  6. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 4 / 7531
  7. Насалик: В Украину прибыло первое судно с углем из ЮАР 4 / 538
  8. Воруют все. Как художники нарываются на обвинения в плагиате 4 / 657
  9. На следующей неделе в Таиланд поставят новую партию украинских "Оплотов" 4 / 3437
  10. Посол ЕС объяснил, почему многие в Украине препятствуют работе НАБУ 3 / 808
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.