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Главная » Мир » Зять Трампа стал одной из ключевых фигур в расследовании связей с Россией, - WP

Зять Трампа стал одной из ключевых фигур в расследовании связей с Россией, - WP

Зять Трампа стал одной из ключевых фигур в расследовании связей с Россией, - WP
Джаред Кушнер / Фото: Getty Images

Джаред Кушнер - единственный действующий чиновник Белого дома, оказавшийся под следствием по этому делу

26.05.17 88
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Муж Иванки Трамп, зять нынешнего президента США Джаред Кушнер стал объектом внимания американских следователей правоохранительных органов из-за его встреч с высокопоставленными представителями российского правительства и бизнеса. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Washington Post.

"Следователи сосредоточились на серии встреч, проведенных Джаредом Кушнером, зятем президента Трампа и влиятельным советником Белого дома, в рамках расследования относительно вмешательства России в президентские выборы в 2016 году", - отмечает издание.

По словам источников, Кушнер, который в декабре провел встречи с российским послом, а также банкиром из Москвы, попал под следствие за масштабы и характер его взаимодействия с россиянами.

При этом издание напоминает, что на прошлой неделе сообщало о том, что один из высокопоставленных советников, приближенный лично к Трампу, находится под следствием по подозрению в связях с российским правительством. При этом фамилия Кушнера не указывалась.

Сейчас агентов ФБР очень интересуют два бывших советника Трампа - Майкл Флинн и Пол Манафорт, напоминается в публикации. В свою очередь, Кушнер - единственный действующий чиновник Белого дома, который является одной из ключевых фигур в расследовании.

Вместе с тем, приводятся слова адвоката Джареда Кушнера, который подчеркивает, что тот добровольно рассказал Конгрессу все, что он знает об этих встречах.

"Он будет делать то же самое, если на него выйдут в связи с любым другим запросом", - отметил адвокат.

Напомним, ФБР, разведывательные структуры, а также несколько комитетов Конгресса США проводят параллельные расследования вмешательства России во внутренние дела США.

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