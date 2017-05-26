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Главная » Мир » Трамп пока не определился: поддерживать санкции против России или нет

Трамп пока не определился: поддерживать санкции против России или нет

Трамп пока не определился: поддерживать санкции против России или нет
Дональд Трамп / Фото: www.trend.az

У президента США есть много вариантов решений, которые он рассматривает в контексте темы санкций

26.05.17 177
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Белый дом пересматривает серию санкций, введенных против России командой Барака Обамы, но в нынешней администрации Дональда Трампа пока нет позиции – поддерживать их или нет. Об этом сообщил руководитель экономического совета Белого дома Гэри Кон, передает Радио Свобода.

Советник Трампа по экономическим вопросам добавил, что, когда европейские лидеры на саммите НАТО в Брюсселе спросили президента США, планирует ли он продолжать санкции от 2014 года, введенные прежде всего из-за незаконной аннексии Россией Крыма, то его ответ был, что он еще не решил, что делать.

"Я думаю, что президент рассматривает это. Сейчас у нас нет позиции", – сказал Кон.

Одновременно экономический советник Трампа отметил, что у президента США есть много вариантов решений, которые он рассматривает в контексте темы санкций.

Напомним, во время избирательной кампании Дональд Трамп не исключил снятие санкций с России, тогда как посол США в ООН Никки Хейли заявила, что новая администрация не отменит их, пока Москва не вернет Украине Крым.

Санкции были введены отдельно Соединенными Штатами и Европейским Союзом в 2014 году и с тех пор неоднократно продлевались и расширялись.

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