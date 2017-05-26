Индия пошлет на Луну автоматический луноход

Индийские ученые готовятся к запуску в космос миссии Chandrayaan-2 с луноходом на борту. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Business Standard.

Для запуска миссии Chandrayaan-2 Индия планирует использовать собственную ракету-носитель GSLV. Станция будет изучать Луну с орбиты. В состав миссии входит небольшой автоматический луноход весом от 30 до 100 кг. Предполагается, что он сможет проработать на Луне две-три недели.

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Миссия должна стартовать уже после того, как частное индийское предприятие, запустит свой собственный лунный посадочный модуль и ровер в конце 2017 года, в рамках конкурса Google Lunar X Prize.